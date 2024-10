Ponte demolito: riaperta la 131 

Poco più di 24 ore per deviare il traffico, demolire il cavalcavia e riaprire al traffico il tratto di strada chiuso. Operazione a tempo di record da parte dell’Anas, che nel pomeriggio di ieri ha riaperto il tratto della statale 131 (poche centinaia di metri), all’altezza di Nuraminis, chiusa venerdì mattina per consentire l’abbattimento in sicurezza del ponte che sovrasta la Statale, al chilometro 27. I lavori dei demolizione del cavalcavia sono stati eseguiti nel novero del cantiere di ammodernamento della statale 131, a Nuraminis, che il 7 ottobre scorso aveva visto la riapertura del primo tratto di 3 chilometri della nuova arteria. Uomini e mezzi dell’impresa Aleandri hanno lavorato ininterrottamente per oltre 24 ore, giorno e notte e sotto la pioggia, all’abbattimento del manufatto. «Le operazioni di demolizione del cavalcavia sono state svolte con successo e la riapertura è avvenuta nei tempi previsti», fa sapere Anas. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA