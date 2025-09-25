Ponte della Scafa, corsia unica per il capoluogo 

Un’indagine sullo stato di salute del ponte della Scafa. Da lunedì prossimo L’Anas avvierà uno studio sulla struttura sulla quale, ogni giorno, transitano migliaia di veicoli che viaggiano sulla 195 (la Sulcitana) tra il capoluogo, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e gli altri centri della Sardegna sud occidentale.

«Per l’esecuzione delle attività in piena sicurezza – scrivono in una nota i vertici dell’Anas – si rende necessaria l’istituzione del restringimento della carreggiata in direzione del capoluogo sino al 20 ottobre. Gli interventi sono finalizzati alla valutazione dello stato del ponte mediante prove di laboratorio e indagini strutturali lungo il tratto interessato dalle limitazioni, tra il km 0,500 e il km 2,400 circa. Saranno eseguiti attraverso l’utilizzo della piattaforma by bridge, un ripiano aereo che permette di effettuare le lavorazioni in sicurezza.Le indagini, propedeutiche a una valutazione più approfondita del ponte, saranno facilitate dai modelli digitali 3D dell’opera acquisite in precedenza mediante uno studio apposito. Le informazioni ricavate consentiranno un più efficace intervento di manutenzione del ponte».

