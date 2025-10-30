Ponte della Scafa, auto in trappola 

I disagi per chi da Capoterra, Poggio dei Pini, Frutti d’Oro, Sarroch e Pula ogni giorno deve entrare nel capoluogo della Sardegna non sono conclusi. L’Anas aveva illuso gli automobilisti che il “tappo” causato dal cantiere per le indagini strutturali sull’integrità del ponte di “Sa Scafa” si sarebbe concluso entro il 20 ottobre.

Invece no, come nella migliore tradizione, cartelli e divieti sono ancora il terrore degli automobilisti che restano intrappolati dall’altezza della sede di Tiscali sino a viale La Plaia.

L’odissea

Santa pazienza e rassegnazione sono le uniche armi per combattere l’incubo che i pendolari devono affrontare quotidianamente per entrare a Cagliari, soprattutto nelle ore di punta.

L’odissea si svolge in due fasi. La prima tappa della Via Crucis scatta poco dopo le sette del mattino e vede coinvolti studenti, lavoratori o chi, anche per una visita medica, deve raggiungere la città. Per percorre poco meno di due chilometri è necessaria oltre mezzora, durante la quale auto, pullman dell’Arst e camion che viaggiano dalla raffineria di Sarroch, incrociano i loro destini sulla Strada stata 195 Var. Stessa scena, leggermente meno intensa, dopo le 17 quando i lavoratori cagliaritani della Saras o di Sardegna Ricerche finiscono il turno di lavoro e rientrano a casa. Ai disagi si sommano le proteste di chi sostiene che non si vedono operai nel cantiere.

La proroga

Il ricordo dei cantieri è ben presente negli incubi dei cagliaritani: si sa quando iniziano ma mai quando finiscono. Molti automobilisti hanno associato le opere sul ponte della Scafa a disagi infiniti. «Con un’ordinanza sono stati prorogati i divieti in vigore dal 29 settembre s: divieto di sorpasso, restringimento carreggiata destra, limite di velocità di 40Km/h. Restrizioni che sono state posticipate sino al 30 novembre», spiegano dalla sede dell’Anas. «Abbiamo rilevato che non è necessario spostare il macchinario che stiamo utilizzando per le indagini propedeutiche alla progettazione dell’intervento dall’altra parte del ponte. E quindi spostare il cantiere nell’altra carreggiata, quella in uscita, con analoghi divieti, non serve più».

Fabio Farigu, vive a Capoterra e lavora a Cagliari. Per lui, come per altre migliaia di automobilisti, arrivare in ufficio o a scuola corrisponde a un’incognita. «Ogni santo giorno, da oltre un mese, entrare a Cagliari e arrivare in orario è diventato un problema serio. Prima del cantiere della Scafa impiegavo 15 minuti per raggiungere l’ufficio, oggi, quando va bene, non sono sufficienti 50 minuti». E le scelte alternative non pagano. «L’altro giorno, vista la fila ho cercato una scorciatoia nella strada delle Saline Contivecchi, peccato che anche quell’arteria fosse chiusa. Non mi è rimasto altro da fare che attraversare la Pedemontana e arrivare allo svincolo dell’aeroporto e poi percorrere viale Elmas».

Stesso film per Flavia Cancellieri, una studentessa universitaria in Infermieristica di 28 anni, che vive a Su Spantu. «Io e la mia collega condividiamo la macchina. Prima, per essere a lezione alla Cittadella alle 9, potevamo partire con calma anche alle 8,15. Ora, con questo rallentamento, dobbiamo uscire di casa ben prima delle 8. Talvolta – continua – abbiamo dovuto fare dei giri incredibili, passando per la zona industriale di Macchiareddu, arrivando fino a Sestu per poi immetterci nella 131». (a. a.)

