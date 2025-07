Ponte del Calich, via alla demolizione 

Il piccolo ponte del Calich sulla statale 291 verrà demolito e subito ricostruito con le più moderne tecniche edilizie.

Per questo motivo, già a partire da lunedì 16 luglio, il traffico verrà deviato sulla provinciale 44. Lo fa sapere l’Anas, spiegando che si tratta di un investimento complessivo di 5,3 milioni di euro per un viadotto lungo circa 150 metri che attraversa il canale Oruni, affluente della laguna del Calich. I lavori, salvo imprevisti, si dovrebbero concludere entro febbraio 2026. La necessità di ricostruzione totale è legata a esigenze strutturali e di adeguamento funzionale del viadotto.

Il cantiere, in realtà, era stato avviato già ad aprile scorso, con la consegna parziale dei lavori per dare modo all’impresa di prepararsi e quindi contrarre al massimo i tempi di realizzazione. Secondo le prescrizioni della Valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A), gli operai potranno lavorare solo negli orari di luce naturale, per non creare disturbo alle specie avi-faunistiche che frequentano quei luoghi umidi. Il viadotto ricade infatti all’interno dell’area classificata come “Sito natura 2000”, prossima al parco di Porto Conte, ed è quindi soggetto specifici vincoli ambientali.

