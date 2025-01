Ponte da demolire, divieti in porto 

Il ponte pedonale in ferro verrà demolito. Da domani cominceranno i lavori di rimozione della travata metallica, a rischio crollo per le sue precarie condizioni, relativa all’ormai dismesso impianto ferroviario che corre sopra l’imboccatura di Cala Genovesi ad Arbatax. Fino al termine dell’intervento, il comandante del porto, Mattia Caniglia, ha vietato il transito navale e l’ormeggio delle unità a una distanza inferiore a 50 metri dall’ex ponte ferroviario.

Restano consentite le operazioni di bunkeraggio nel distributore carburanti adiacente la banchina centrale, mentre il canale di ingresso di Cala Genovesi resta chiuso per la durata dei lavori. Il 20 settembre scorso lo stesso tenente di vascello aveva emesso un’ordinanza con cui vietava il transito nello specchio acqueo sottostante il ponte di ferro alle unità e ai natanti da diporto ormeggiati nella caletta a ridosso di via Lungomare.

«Le condizioni del ponte sono tali da pregiudicare la pubblica incolumità nello specchio acqueo sottostante», scriveva Caniglia. Provvedimento adottato su richiesta dell’Arst per una questione di sicurezza della navigazione e a beneficio dell’incolumità pubblica. In vista dell’intervento, la polizia locale ha adottato una variazione alla viabilità in via Lungomare dove, dalle 6 alle 15 di domani, è autorizzato il doppio senso di marcia.

