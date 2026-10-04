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Tortolì.
05 ottobre 2026 alle 01:21

Ponte culturale con l’isola di Ponza tra festa e memoria 

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Un abbraccio lungo più di 100 anni. Nel fine settimana una delegazione di Tortolì è stata accolta sull’isola di Ponza per suggellare un gemellaggio che non è solo istituzionale, ma è di sangue, di storia e di mare. Da Ponza partirono a fine Ottocento e nei primi del Novecento numerosi nuclei familiari di pescatori e marinai che attraversarono il Tirreno e misero radici ad Arbatax, fondando di fatto la borgata marinara. Cognomi, dialetto, devozione per la Madonna Stella Maris e san Silverio e mestieri del mare che, ancora oggi, uniscono le due comunità.

A Ponza sono state giornate intense con lo scambio di doni tra i due sindaci, Francesco Ambrosino e Marcello Ladu, accompagnato dalla vice Irene Murru e dal consigliere con delega al Turismo, Michele Fanni, la consegna di targhe ricordo e prodotti tipici: dai sapori ogliastrini a quelli pontini. E poi momenti conviviali, musica, racconti degli anziani, foto d’epoca e tradizioni a confronto: due isole diverse, stessa anima di gente di mare. A rendere l’incontro più emozionante, i suoni della tradizione sarda con l’esibizione del gruppo folk Sant’Anna che ha portato in piazza canti e balli tra gli applausi. Il gemellaggio è ufficiale da un anno: non solo una cerimonia, ma un ponte per progetti comuni su pesca, turismo, cultura e memoria storica, con l’obiettivo di riportare i giovani di Ponza e Arbatax a conoscersi. Gli avi hanno tracciato la strada, nella borgata dove i discendenti ponzesi sono alla quarta generazione. Arbatax non dimentica da dove viene e Ponza chi è partito. (ro. se.)

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