Ponte ciclopedonale, via il parapetto 

Il ponte dei sospiri sul canale San Bartolomeo è diventato il ponte della vergogna. Per la sua inaugurazione bisognerà ancora attendere. Risoluzione del contratto. Lo ha deciso il Comune dopo i continui ritardi da parte dell’ati “Consorzio Ciro Menotti-società Pascucci opere pubbliche” (superati i 200 giorni) e i ripetuti rialzi di prezzo legati al periodo Covid. Non solo: anche i materiali utilizzati per il parapetto (acciaio non conforme a quello indicato nell’appalto) sono stati ritenuti scadenti e dovranno essere rimossi, come conferma di dirigente dell’assessorato, Daniele Olla. Già il sindaco Paolo Truzzu lo aveva comunicato sulla sua pagina Instagram, ipotizzando però un’apertura della traversa ciclopedonale entro l’estate.

Caso analogo, il porto della piccola pesca di Sant’Elia, la cui costruzione è stata affidata alla stessa Associazione d’imprese. Lavori fuori tempo massimo e contratto rescisso. Per il secondo lotto bisognerà bandire un nuovo appalto. I cancelli del cantiere sono chiusi da tempo e le ruspe hanno spento i motori. Lo avevano già fatto in un primo momento dopo il ritrovamento di un relitto inglese del ‘600 che ha costretto l’impresa a modificare il tracciato del molo di sopraflutto. Una seconda volta durante la pandemia.

