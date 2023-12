Ponte ciclopedonale, riparte il cantiere 

La posa della prima pietra è avvenuta nell’agosto del 2022. Poi oltre un anno e mezzo di polemiche, ritardi e problemi. Ora nel ponte ciclopedonale che unirà Su Siccu (parco del Nervi) e Sant'Elia unendo le due sponde del canale di Terramaini sono tornati gli operai e sono comparsi i primi parapetti in acciaio.

Inutile, a questo punto, azzardare tempi di conclusione dei lavori, meglio non sbilanciarsi. ciò che conta è che la strada dell’incompiuta sembra aver imboccato la discesa.

La storia

Prima ci fu lo stop, immediato, per l'adeguamento dei prezzi, poi a causa della pandemia l'acciaio divenne introvabile. Poi l'impresa lo trovò ma era un acciaio diverso da quello previsto in capitolato e per questo venne risolto il contratto. «Doveva essere usato l'acciaio marino, perché resistente alle intemperie, ma abbiamo visto che quello che stava utilizzando presentava già punti di ruggine: non poteva essere in quelle condizioni. Inoltre avrebbero dovuto assemblare alcune parti in loco e non in officina, ma si vedeva che il lavoro non era rifinito e non era eseguito con la massima precisione», aveva spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. Nel frattempo è subentrata una nuova impresa che si è incaricata di trovare il materiale e la ripresa dei lavori.

