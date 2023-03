«Ponte ciclopedonale, noi non c’entriamo» 

Fa ancora discutere la rescissione del contratto per il ponte ciclopedonale sul canale di San Bartolomeo. Un contenzioso con l’amministrazione in cui la ditta Pascucci opere pubbliche srl non è assolutamente coinvolta. Nessun «rapporto di coinvolgimento di carattere diretto o indiretto nelle attività e nelle contestazioni che attengono l'esecuzione del predetto contratto di appalto stipulato tra l’amministrazione comunale di Cagliari ed il citato Consorzio Ciro Menotti», precisa la ditta sul punto.

In questi giorni, dopo la decisione da parte del Comune di fermare il contratto per via dei consistenti ritardi nel completamento dell’opera che metterà in comunicazione le sponde del versante Su Siccu e quella opposta di Sant’Elia e della qualità del materiale utilizzato per la costruzione dei due parapetti in acciaio, gli operai hanno dovuto rimuovere proprio i parapetti contestati. Un intervento che procurerà ulteriori ritardi nella consegna del ponte ciclopedonale e nella possibilità di tanti pedoni e amanti della bicicletta di poter raggiungere dal parco Nervi il versante di Sant’Elia per immettersi poi sul lungomare e anche la pista ciclabile. (a. pi.)

