Ponte ciclopedonale, l’impresa accelera Deidda: «Inaugurazione entro gennaio» 

Chissà se quest’anno il “ponte dei sospiri” di Su Siccu potrà finalmente essere a disposizione di pedoni e ciclisti. Dopo mille controversie, sabbie mobili burocratiche e altri impicci i lavori per la realizzazione della struttura sembrano a buon punto. È presto per cantare vittoria, ma questo mese potrebbe essere quello giusto. «Gli operai, dopo aver fatto le verifiche con i parapetti provvisori, stanno sistemando quelli definitivi», afferma Gabriella Deidda, assessora comunale ai Lavori pubblici. «I tempi non saranno lunghi, contiamo di concludere i lavori quanto prima e aprire il ponte ciclo-pedonale entro gennaio».

La posa della prima pietra è avvenuta nell’agosto del 2022. Poi oltre un anno e mezzo di polemiche, ritardi e problemi. Da alcune settimane nel ponte ciclopedonale che unirà Su Siccu (parco del Nervi) e Sant'Elia, collegando le due sponde del canale di Terramaini, realizzando così l’agognata continuità della promenade sul mare che parte da via Roma e arriva sino al borgo, sono tornati gli operai e sono comparsi i primi parapetti in acciaio. Prima ci fu lo stop, immediato, per l'adeguamento dei prezzi, poi a causa della pandemia l'acciaio divenne introvabile. Poi l'impresa lo trovò ma era un acciaio diverso da quello previsto in capitolato (non era marino) e per questo venne risolto il contratto.

Dopo le festività di Natale e anni nuovo, i dipendenti dell’impresa dovrebbero tornare al lavoro e concludere l’opera. Una manna soprattutto per i ciclisti, che eviterebbero così tortuosi giri attraverso la pista ciclabile che costeggia il canale di Terramaini.

