Ponte ciclopedonale: «Inaugurazione vicina» 

Qualche cagliaritano buontempone l’ha paragonato alla “Fabbrica di Sant’Anna” (un’opera che ha bisogno di tempi infiniti per essere completata) altri lo chiamano il “Ponte dei sospiri”. fatti gli scongiuri del caso, l’orizzonte per la conclusione dei lavori per la struttura che consentirà a pedoni e ciclisti di raggiungere Sant’Elia dal Parco Nervi. «È stata un’opera scalognata», ammette Gabriella Deidda, assessora comunale ai Lavori pubblici. «Per scaramanzia non voglio sbilanciarmi in pronostici che troppo spesso sono stati disattesi, ma i lavori procedono spediti. Gli operai stanno sistemando i parapetti definitivi. Se tutto va come deve, entro il mese prossimo dovrebbe essere finalmente a disposizione di tutti».

La posa della prima pietra risale all’agosto del 2022. Poi oltre un anno e mezzo di polemiche, ritardi e problemi. Prima ci fu lo stop, immediato, per l'adeguamento dei prezzi, poi a causa della pandemia l'acciaio divenne introvabile. Poi l'impresa lo trovò ma era un acciaio diverso da quello previsto in capitolato (non era marino) e per questo venne risolto il contratto e i lavori furono affidati a una nuova società.

RIPRODUZIONE RISERVATA