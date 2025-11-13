Ponte ciclopedonale da via dei Salinieri, sul tavolo 4,4 milioni 

Forse, anzi sicuramente, sarà una rotatoria sull’Asse mediano. Forse, si vedrà, sarà anche un ponte ciclopedonale tra via dei Salinieri e via Tramontana. Alla fine, la soluzione al problema dell’isolamento dei quartieri Amsicora e La Palma, tagliati dall’Asse mediano, potrebbe essere doppia e non scontentare nessuno (o quasi): a far pensare che le cose potrebbero andare in questa direzione è la delibera di Giunta della Regione della scorsa primavera con la quale finanzia Cagliari con 4,4 milioni di euro per «la mobilità sostenibile», spiega Giovanni Porrà, presidente della commissione bilancio. «Dopo la firma dello schema di convenzione tra Regione e Comune», che stabilisce come e per cosa esattamente dovranno essere utilizzati i fondi, «nel 2026 partiranno i band progettazione (e forse anche per la realizzazione dell’opera», aggiunge. Quale opera, quindi? «Sicuramente dovrà essere un intervento che permetta l’accessibilità ai due quartieri a tutti, moto, auto, pedoni, bici. L’intervento è finalizzato a eliminare cesura tra il quartiere La Palma e quello Amsicora, migliorando anche la viabilità in ingresso e in uscita». ( ma. mad. )

