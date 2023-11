Ponte chiuso? «Trovate un’alternativa» 

Alessandro Carta, titolare di uno storico bar a Villaputzu e (da due anni) di uno a Muravera, ogni giorno fa avanti e indietro decine di volte. Impensabile però proseguire così se il ponte sul Flumendosa, l’unico collegamento rapido tra Villaputzu, Muravera e San Vito, dovesse chiudere per essere messo in sicurezza senza la garanzia di una viabilità alternativa. I lavori per circa tre milioni euro sono programmati per la prossima primavera e sono necessari perché il ponte rischia di cedere. «Anziché tre chilometri - spiega Carta - dovrei percorrerne 18 per andare e 18 per tornare passando da Quirra e dalla nuova 125. Impensabile per un commerciante ma anche per qualsiasi cittadino sia per il tempo che per il denaro. La nostra richiesta è una sola, e cioè prima dell’inizio dei lavori si trovi una strada alternativa». Per Carta «si potrebbe costruire sull’alveo del Flumendosa, penso ad esempio ad una strada rialzata a doppia corsia con delle grosse tubazioni dove all’interno possa scorrere l’acqua».

I timori

La preoccupazione del barista è quella di tutti i cittadini del Sarrabus. «Non solo Villaputzu - dice Giorgio Congiu, farmacista di Muravera - anche Muravera e San Vito rischiano una mazzata sia economica che sociale». Una delle soluzioni è quella della realizzazione di un nuovo svincolo sulla nuova 125 che sbocchi a Villaputzu in località Sant’Angelo. «Servono soldi per un nuovo svincolo? Si trovino - aggiunge Congiu - qualsiasi sia la somma necessaria. Da altre parti in situazioni del genere li hanno trovati, il Sarrabus non può essere sempre l’ultima ruota del carro«. Per Gianfranco Mattana, sanvitese che si sposta a Villaputzu quasi tutti i giorni, la soluzione migliore sarebbe quella di una strada alternativa sull’alveo del fiume «ma i lavori richiedono tempi lunghi e - riflette - d’inverno sarebbe un problema con il fiume in piena».

Gli amministratori

L’allarme sugli eventuali disagi che potrebbero verificarsi è stato lanciato a più riprese, tra gli altri, dal consigliere di minoranza di Villaputzu Stefano Pili (anche con una interrogazione). A muoversi per trovare una soluzione c’è in prima linea il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu. Proprio in questi giorni sono in corso dei colloqui con Regione e Anas. «Sono state individuate due possibili strade alternative - spiega Porcu - una lungo l’alveo del fiume, l’altra tra la nuova 125 e Sant’Angelo. Quest’ultima verrebbe realizzata in via provvisoria, giusto per il transito durante i lavori. Hanno detto che i soldi ci sono. L’auspicio è che poi i lavori proseguano per trasformarla da provvisoria a definitiva perché c’è davvero bisogno di un secondo collegamento, non possiamo continuare a restare legati solo al vecchio ponte di ferro». E se, malauguratamente, Anas e Regione non si rendessero disponibili per una viabilità alternativa «sono pronto ad indossare la fascia - conclude Porcu - e piazzarmi sul ponte per impedire i lavori sino a quando non ci sarà un’altra strada. Ma questa è l’extrema ratio, mi auguro non si arrivi a questo».

