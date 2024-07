Ponte chiuso, segnaletica non aggiornata 

La scorsa settimana due giovani turisti lombardi hanno chiesto una mano al titolare di un bar di Muravera: «Aiutateci, siamo finiti qui ma dobbiamo andare a Porto Corallo. Non sappiamo come fare». Un altro, sempre diretto nella località turistica di Villaputzu, si è perso fra gli agrumeti del Sarrabus: solo dopo qualche ora è stato recuperato dall’agenzia di case vacanze dove aveva prenotato.

Il caos

Storie di ogni giorno da quando il ponte è chiuso e – questa è l’accusa degli imprenditori turistici (e dei cittadini) – non ci sono cartelli chiari che indichino Villaputzu e, ancor meno, Porto Corallo. Proprio sulla rotatoria tra i tre paesi, ad esempio, campeggia un “strada chiusa per lavori” e non si capisce che altra strada imboccare. «Oltre al danno della chiusura del ponte – spiega Luciano Tito Massessi, titolare di un ristorante proprio di fronte al porto – ecco la beffa della cartellonistica assente e poco chiara. L’altro giorno, solo per fare un esempio, un cuoco di Cagliari che doveva venire a lavorare da me è finito a Ballao». Tra ponte chiuso e cartelli assenti «ho stimato – aggiunge Massessi – un calo tra il dieci e il venti per cento nel mio bar-ristorante».

I danni

Calo confermato da Mario Lussu, titolare di una agenzia di case vacanze, «anche se è difficile – spiega – dire con esattezza la percentuale del decremento causato da ponte e cartelli, quel che è certo è che stiamo vivendo una stagione complicata quando, a mio avviso, con dei piccoli accorgimenti questi danni si sarebbero potuti limitare». Il riferimento è, appunto, alla cartellonistica inesistente o beffarda. «Impegniamo molto del nostro tempo al telefono per fornire indicazioni su come raggiungere Porto Corallo. Qualche giorno fa due clienti si son fermati a Muravera e non sapevano come proseguire, siamo andati noi a prenderli».

Mappe web

Neanche Google Maps è d’aiuto: «La strada alternativa sul letto del Flumendosa non è indicata – dice ancora Lussu – e dunque se uno arriva da Villasimius per una pizza si vede indicare un percorso lunghissimo. A quel punto rinuncia. Ovviamente stiamo parlando di chi arriva qui per le vacanze, i residenti sanno come muoversi».

Uno dei primi a denunciare la situazione è stato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu «anche perché – ricorda – subito dopo la chiusura del ponte sono stati incredibilmente rapidi ad occultare il nome di Villaputzu dai cartelli stradali». Ma non è il momento delle polemiche: «Grazie all’ultima delibera della Giunta regionale che ci ha delegato per la realizzazione del guado, abbiamo richiesto il ripristino della vecchia segnaletica. Vanno bene anche i cartelli gialli, quelli da cantiere. L’importante che tutti sappiano che c’è una valida viabilità alternativa».

