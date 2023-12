Ponte chiuso, scatta la protesta 

Tutti in campo nella giornata di oggi – dai cinque sindaci del Sarrabus all’ultimo dei cittadini della zona - per chiedere una viabilità alternativa dopo la chiusura del ponte in ferro di Villaputzu con una ordinanza della Provincia (sarebbe ad imminente rischio crollo).

La riunione

Il primo vertice è in programma alle 11.30 nella sede dell’Unione dei Comuni, a Castiadas. Saranno presenti i sindaci di Muravera, San Vito, Villasimius e Castiadas. «Porterò al tavolo delle soluzioni – mette in evidenza il presidente dell’Unione Eugenio Murgioni – perché questo è un gravissimo problema che va risolto con la massima sollecitudine. Dispiace essere venuti a conoscenza della situazione a giochi già fatti, altrimenti noi sindaci ci saremo mossi per tempo. Ma adesso non è il momento delle polemiche, bensì quello di trovare soluzioni». Murgioni anticipa che, fra le altre cose, proporrà di raddoppiare le ore di lavoro degli operai: «I soldi ci sarebbero, occorre fare i turni anche di notte per dimezzare i tempi della messa in sicurezza del ponte assumendo più dipendenti».

Il corteo

Alla stessa ora, di fronte al municipio di Villaputzu, il raduno dei sarrabesi che sfileranno sino al ponte per chiedere una viabilità alterativa che non sia quella di fare un giro di 18 chilometri anziché tre. Raduno organizzato dall’amministrazione comunale di Villaputzu (il sindaco sarà qui e non a Castiadas) che poi, alle 14.30, si ritroverà vicino al ponte per un Consiglio straordinario. Saranno presenti – fra gli altri - gli studenti del liceo e del tecnico di Muravera. Il dirigente scolastico Mario Secchi ha invitato gli studenti a prendere parte alla manifestazione specificando che saranno esonerati dalle lezioni.

La Regione

Intanto l’assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu ha annunciato un tavolo tecnico coi sindaci, l’Anas e la Provincia: «Ai cittadini non interessano le strumentalizzazioni politiche, anche se la Regione non ha competenza diretta ci mettiamo a disposizione per trovare soluzioni. Non vogliamo pensare che lo stato del ponte non fosse noto alle amministrazioni locali né che la situazione sia stata sottovalutata. Sarebbe gravissimo».

Per il sindaco Porcu, «non c’è alcuna speculazione politica ma una comunità intera che è isolata con gravi danni per tutto il Sarrabus. In ogni caso nel tavolo tecnico siamo pronti a lavorare assieme per trovare soluzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA