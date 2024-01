«Ponte chiuso, pronti a chiedere i danni» 

Manifestazioni di ogni tipo, proteste clamorose («Siamo pronti a rallentare il traffico sulla nuova 125, marciare su Cagliari, presidiare Provincia e Regione») e un comitato da costituire nei prossimi giorni per dare battaglia sino a quando non verrà garantito il diritto alla mobilità alla comunità di Villaputzu e all’intero Sarrabus. Lo hanno annunciato ieri sera cittadini e amministratori di Villaputzu durante l’assemblea pubblica convocata nell’aula consiliare dal sindaco Sandro Porcu per fare chiarezza e capire quali iniziative intraprendere in seguito alla chiusura del ponte di ferro (e la mancanza di una comoda viabilità alternativa).

La protesta

«La bretella – ha sottolineato Porcu - risolve solo in parte il problema. Tra l’altro adesso il compito di realizzarla è stato affidato alla Provincia e dunque, visto quello che questo ente ha dimostrato negli ultimi anni nei nostri confronti, siamo molto preoccupati. Di certo vigileremo con la massima attenzione».

L’unica vera soluzione sarebbe un guado autorizzato sul letto del Flumendosa, magari con l’intervento del genio militare: «Ho chiesto direttamente a Roma e i militari dicono che l’opera è fattibile se si verifica una condizione, e cioè ci deve essere una vera e propria situazione di emergenza. Sta al Prefetto segnalare l’emergenza al ministero della difesa. Il problema è che sino ad ora non la stanno percependo così, a loro avviso non c’è un blocco totale perché c’è lo svincolo a Quirra. Invece, come ho già segnalato al Prefetto, una parte dei cittadini è completamente isolata perché sulla nuova 125 non ci si può spostare coi mezzi agricoli, in bici o a piedi». Ma sono diverse le anomalie messe in evidenza dal primo cittadino, a partire proprio dal fatto che nella prima relazione della Provincia il guado era previsto «e poi è misteriosamente sparito».

L’assemblea

Dalla platea tutti pronti a manifestare «e ad appoggiare – ribadiscono - qualsiasi iniziativa». L’idea di un comitato parte da Antonello Congiu, ex dipendente del Comune di Villaputzu: «Servono delle proteste adeguate e il modo migliore è, appunto, unirci assieme in un comitato». Forte anche la voce dei commercianti: chi prende la parola lamenta una perdita del fatturato del trenta per cento «ma tanti altri negozi potrebbero aver avuto un calo maggiore». Da qui l’ipotesi di valutare una class action «e nel frattempo – precisa il sindaco Sandro Porcu – cercheremo di quantificare i danni che stiamo subendo come comunità. Sono ingentissimi».

Tra le altre richieste anche quella di pretendere un vero e proprio ponte nuovo, non una semplice messa in sicurezza del vecchio: «Ci hanno detto che servono trenta milioni di euro – conclude Porcu – bene, li trovino come hanno fatto in tante altre parti d’Italia. In futuro non si può andare avanti con un ponte stretto e a senso unico alternato».