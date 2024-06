Ponte chiuso: per la bretella si deciderà mercoledì prossimo 

Il via libera alla bretella che dovrebbe consentire a Villaputzu di uscire (in parte) dall’isolamento causato dalla chiusura del ponte di ferro arriverà (forse) mercoledì prossimo, nel corso di una conferenza di servizi tra la Provincia (l’ente che dovrebbe realizzarla), l’Anas, il Comune di Villaputzu e gli altri enti interessati.

Il progetto prevede un collegamento tra Villaputzu e la nuova 125 partendo dalla località Sant’Angelo (ingresso sud del paese). Lo sbocco – solo in uscita verso Cagliari per chi arriva da Villaputzu – è stato individuato al chilometro 48,7. Il tracciato è quello che era stato indicato a suo tempo dai tecnici del Comune di Villaputzu prima che il progetto passasse in mano alla Provincia del Sud Sardegna.

Quel che è certo è che i tempi per la realizzazione della bretella – sempre che arrivino i pareri positivi da parte di tutti gli enti coinvolti – si stanno rivelando ben più lunghi del previsto. Così come si stanno allungando i tempi per la realizzazione di un guado provvisorio sul letto del Flumendosa (anche qui mancherebbe il parere positivo da parte di alcuni enti). Resta il disagio per i cittadini di Villaputzu e del Sarrabus costretti a percorrere 35 chilometri tra andata e ritorno per un collegamento – quello con Muravera – che prima era di appena tre chilometri.

Proprio per sollecitare una soluzione il Consiglio comunale di Villaputzu ha invitato in Aula la presidente della Regione Alessandra Todde.

RIPRODUZIONE RISERVATA