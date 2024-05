«Ponte chiuso? Nessuno ci ha avvisato» 

«Siamo contenti per i lavori sul ponte, ma con la viabilità rischiamo l’emergenza». Il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, analizza la situazione che il paese si troverà ad affrontare con la chiusura della Provinciale 4 che conduce a Villasor. Alla base una «mancanza di dialogo» con la Provincia del Sud Sardegna. «Non abbiamo fatto nemmeno un tavolo tecnico e non abbiamo i progetti dei lavori», aggiunge Madeddu.

L’intervento

Entro giugno al via il cantiere per risistemare il ponte ultra sessantenne. Verranno sostituiti i pilastri di cemento armato con dei tiranti in acciaio, una soluzione che assicurerebbe una stabilità rinnovata. I lavori dureranno sessanta giorni, 300mila euro sul tavolo. «A noi non è arrivata nessuna comunicazione», puntualizza ancora Madeddu, «abbiamo scoperto la notizia dalle pagine del giornale». Gli fa eco il sindaco di Villasor, Massimo Pinna: «Tra le istituzioni ci dovrebbe essere più sinergia. Speriamo i lavori durino solo 60 giorni».

Entrambe le amministrazioni sono irremovibili su un punto: «Nessuno metta in discussione l’utilità dell’intervento», chiude Pinna. «È il risultato di un grande impegno nato già prima del Covid. Eravamo persino andati in prefettura con l’allora sindaco Enrico Collu».

Viabilità

Il problema ora è la viabilità. «Per chi si sposta regolarmente tra i due paesi di San Sperate e Villasor sarà dura», continua Madeddu. «Penso agli agricoltori che passano ogni giorno su quel ponte, ma anche ai lavoratori e alle famiglie degli studenti che fanno la spola. Per non parlare di eventuali azioni di primo intervento, tra ambulanze e protezione civile».

Inoltre in molti lavorano appena dopo il ponte: invece di percorrere un chilometro dovrebbero farne almeno 10, passando dalla Statale 131 o 130. «Una soluzione», chiude Madeddu, «potrebbe essere quella di intervenire sul guado di Bia Arbarei sempre che arrivi l’autorizzazione. Già alcuni anni fa non ci avevano rilasciato il nullaosta. Adesso faremo un altro tentativo».

L’assessore alla Viabilità, Roberto Schirru, si appella al dialogo: «Serve un incontro, al più presto. Con la Provincia del Sud Sardegna abbiamo instaurato un buon rapporto e vorrei capire se può essere un’opzione un eventuale slittamento del cantiere. Sempre che davvero si cominci a giugno, non abbiamo i documenti».

La consigliera di minoranza, Stefania Spiga, intanto si dice pronta alla «collaborazione completa con l’amministrazione. Alcuni sansperatini lavoratori potrebbero ritrovarsi a decuplicare le spese. È il momento di unirci per far fronte unito a questa situazione e capire anche con la gente cosa possiamo fare per loro».

