Ponte chiuso, nasce il comitato 

Si costituirà domani il comitato spontaneo di cittadini per la battaglia del ponte di ferro. I cittadini cioè - supportati dalle imprese di Villaputzu e del Sarrabus - valuteranno le azioni da mettere in atto per scongiurare l’isolamento del paese dopo la chiusura del ponte l’8 dicembre. Isolamento di fatto già in atto dal momento che l’unico percorso alternativo autorizzato per raggiungere Villaputzu è quello per Quirra, e cioè 17 chilometri al posto di tre. Percorso, tra l’altro, vietato ai mezzi agricoli, agli scooter e alle bici (non possono transitare sulla nuova 125). Tra le azioni al vaglio dei cittadini il rallentamento (se non addirittura il blocco) del traffico sulla nuova 125, manifestazioni di protesta a Cagliari, azioni di sensibilizzazione nei confronti del prefetto affinché chieda l’intervento dei militari per il posizionamento di un ponte temporaneo sul guado. L’appuntamento è per domani alle 15.30 nella sala consiliare del Comune. (g. a.)

