«Ponte chiuso, intervenga l’Esercito» 

L’intervento dell’Esercito per costruire un ponte militare e risolvere il problema dell’isolamento di Villaputzu sino al termine dei lavori (previsti a giugno 2025 ma non sono ancora iniziati). È il documento – firmato da centinaia di cittadini e sottoscritto mercoledì sera all’unanimità dal Consiglio – che il Comune si appresta ad inviare al Prefetto di Cagliari, l’autorità che può richiedere, appunto, l’intervento dei militari.

Il documento

Nel documento-appello i cittadini mettono in evidenza che «il disagio in cui versa un paese intero, da oltre due mesi isolato per la chiusura del ponte, è enorme» e che «per poter raggiungere i centri abitati vicini è necessario percorrere oltre 17 chilometri con gravi limitazioni del diritto alla mobilità per i cittadini muniti solo di bici, motocicli e simili (per questi mezzi è vietato il transito sulla nuova 125)». E dunque, viste anche le gravi conseguenza economiche, «si valuti la possibilità - è questo l’appello dei cittadini - di richiedere un intervento urgente e straordinario da parte dell’Esercito».

Il Comune

Il sindaco Sandro Porcu - ha presieduto l’Aula forte dell’exploit di voti che lo porterà a sedere anche in Consiglio regionale nei banchi della maggioranza - ha assicurato «il massimo impegno in duplice veste perché dobbiamo subito dare delle risposte ai cittadini». Quanto ai militari, «ho interloquito col personale del ministero della Difesa, il genio potrebbe intervenire». Lo stesso Porcu ha chiarito che l’amministrazione comunale, per l’improvvisa chiusura del ponte, si è vista costretta ad intraprendere anche la strada legale con un ricorso al Presidente della Repubblica «perché solo così sarà possibile avere delle risposte per degli atti portati avanti dalla Provincia del Sud Sardegna che, a nostro avviso, non sono legittimi a partire dalla stessa ordinanza di chiusura del ponte».

Il dibattito

A richiedere il massimo impegno al sindaco anche l’intero gruppo di minoranza formato da Mimmo Solina, Stefano Pili, Antonietta Granata e Roberta Pisanu: «Adesso che lei, signor sindaco, è consigliere regionale - ha sottolineato il capogruppo Solina, complimentandosi a nome di tutti per l’ottimo risultato politico - si impegni al massimo affinché non solo venga ristrutturato al più presto il vecchio ponte ma che si costruisca un ponte nuovo. Quello vecchio è ormai desueto, andava bene per un traffico commerciale che si muoveva con il carretto. Possiamo crescere solo con le infrastrutture necessarie e in Regione le risorse ci sono. Basterebbero venti o trenta milioni di euro». Richiesta accolta dal primo cittadino: «In cassa in Regione - è la risposta di Porcu - ci sono tre miliardi di euro. Porterò la questione del ponte con forza all’interno del Consiglio regionale. Non mi risparmierò su questo così come mi batterò con tutte le mie forze per la sanità. Avrò bisogno di tutti, anche della minoranza».

