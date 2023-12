Ponte chiuso, il rebus studenti 

Mezzora di ritardo a scuola colpa del ponte chiuso per rischio crollo.

È il disagio con cui fanno i conti gli alunni di Tertenia che frequentano le scuole superiori di Muravera, centro che raggiungono col pullman di linea costretto ad allungare le distanze proprio per la recente sospensione del traffico disposta dalla Provincia del Sud Sardegna sulla ex statale 125 tra Muravera e Villaputzu, all’altezza del ponte sul Flumendosa.

Di viabilità alternativa neanche l’ombra e sarà così, a meno di soluzioni alternative, fino al 2025. La criticità è sul tavolo sia delle istituzioni territoriali sia dell’Arst. «Come è noto - ha spiegato il direttore centrale dell’Arst, Carlo Poledrini, 64 anni - si tratta di una problematica della quale non avevamo alcuna previa informazione e che riguarda un territorio dove la viabilità che si potrebbe considerare alternativa tale non è. Non lo è in termini di tempi di percorrenza e non lo è neppure per i servizi scolastici».

I ragazzi che entrano in classe in ritardo beneficiano di una speciale deroga della direzione scolastica, ma resta comunque un disservizio che si estende anche al pomeriggio, in occasione del rientro a casa. «Abbiamo fatto un’ipotesi e ora - ha aggiunto il manager dell’Arst - stiamo verificando tutti i dettagli in termini di tempi di percorrenza con riferimento pure ai tempi di guida del personale per il quale sussistono vincoli di legge. Tentiamo di trovare una soluzione tecnica praticabile che consenta ai viaggiatori il minor tempo di percorrenza possibile».

