Ponte chiuso, esplode la protesta 

Si moltiplicano i disagi per la chiusura del ponte Sa Codina, con gli imprenditori esausti dai lavori fra la statale 295 e la provinciale 128. Perciò sono costretti a ripiegare su percorsi alternativi per il trasporto delle merci. Anas ha rassicurato sulla riapertura del ponte entro Pasqua, col senso unico alternato. Ma le aziende del territorio non ci stanno anche perché le scadenze annunciate, prima a novembre, poi il 31 marzo, sono trascorse invano.

Mobilitazione

Da Tonara l’imprenditore Costantino Floris, della presidenza provinciale di Confesercenti, spiega: «Questa situazione crea notevoli danni alle aziende, oltre i disagi per i lavoratori pendolari e le emergenze sanitarie. Ora, con la stagione primaverile e le sagre in Barbagia, si preannuncia un ulteriore disagio per il comparto turistico e l’artigianato». Floris annuncia una class-action che coinvolgerà la Barbagia-Mandrolisai: «Qualora non si faccia chiarezza sui tempi della riapertura, la nostra associazione intraprenderà azioni di protesta, coinvolgendo la presidenza della Regione, richiedendo l’accesso agli atti per conoscere l’iter procedurale».Dice Franco Moro, titolare di Suber Extra, azienda di Ovodda leader nella produzione di tappi da sughero: «I danni si stanno rivelando incalcolabili, viaggio tutti i giorni a Sorgono, dove abbiano un secondo stabilimento, percorrendo il doppio dei chilometri nella provinciale 60 Teti-Austis. Anche i dipendenti vivono questa difficoltà per raggiungere Ovodda o il Mandrolisai, ripiegando talvolta sulla bretella di Sa Tanca a Tonara, messa a distinzione dalla famiglia Testa». E poi: «Siamo preoccupati per le lungaggini dei cantieri. Abbiamo già vissuto il dramma del ponte sul lago Cucchinadorza, chiuso per tre anni, con una paralisi senza precedenti. Non possiamo permetterci lo stesso copione, Anas deve accelerare la riapertura».

Da Tiana l’imprenditore edile Francesco Noli rimarca: «È un’odissea con la Barbagia-Mandrolisai tagliata in due. Il nostro comparto è allo stremo, costi di trasporto quadruplicati e tour de force per raggiungere posti di lavoro, fornitori e l’ospedale di Sorgono. Anas aveva promesso la riapertura in tempi brevi».

