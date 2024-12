Ponte chiuso da un anno: in arrivo assemblea pubblica 

Un’assemblea pubblica ad un anno di distanza dall’improvvisa (e contestatissima) chiusura del ponte di ferro tra Muravera e Villaputzu per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle altre soluzioni di viabilità alternativa. Ad indirla l’amministrazione comunale di Villaputzu per il 10 dicembre alle 17 nella sala consiliare di via Lenardo da Vinci.

L’incontro si terrà subito dopo il sopralluogo sul posto dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, dell’Anas, dei nuovi commissari della Provincia del Sud Sardegna, della stessa amministrazione comunale di Villaputzu e di una delegazione del comitato del ponte di ferro. «Ad un anno dalla chiusura del ponte - ha detto il sindaco Sandro Porcu - per rendere più partecipe possibile la cittadinanza rispetto alle novità e per garantire un confronto sulle iniziative che si stanno portando avanti, invitiamo tutti a partecipare all'assemblea».

Porcu aggiunge che l’incontro servirà anche ad affrontare il tema della chiusura della galleria nella nuova Statale 125 «per provare a trovare soluzioni che limitino il più possibile i probabili e conseguenti disagi alla viabilità». La chiusura della galleria per il rifacimento dell’impianto di illuminazione potrebbe scattare subito dopo le feste.

