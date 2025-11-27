VaiOnline
Villaputzu.
28 novembre 2025 alle 00:22

«Ponte chiuso da due anni, assurdo» 

Il comitato organizza per il 6 dicembre un’assemblea pubblica 

Una grande assemblea pubblica il pomeriggio del 6 dicembre in municipio a Villaputzu in occasione della ricorrenza dei due anni dalla chiusura del ponte di ferro. Una nuova mobilitazione popolare anche perché di quel cantiere (i lavori sarebbero dovuti durare 18 mesi) ancora non se ne intravede la fine e il paese (ma anche il resto del Sarrabus) continua a subire disagi su disagi. Ad organizzarla il comitato del Ponte di Ferro, pronto a dare battaglia. «Intanto – spiega Antonio Congiu, il presidente del comitato – dopo due anni di chiusura ancora non si vedono cambiamenti incoraggianti, i lavori proseguono con estrema lentezza. Ogni giorno chi attraversa il guado vede che gli operai sono sempre due o tre. Come si può pensare di portare a termine la ristrutturazione del ponte senza un numero congruo di operai?».

In Municipio

L’assemblea servirà proprio ad illustrare la disastrosa situazione attuale e a proporre eventuali azioni di protesta: «Evidenzieremo - aggiunge Congiu – il pericolo che il persistere di questa situazione rappresenta per il Sarrabus in caso di alluvione». Il comitato pone l’accento sui alcuni problemi che potrebbero essere risolti nell’immediato: «Perché – si chiede Congiu – nonostante un guado autorizzato le ambulanze continuano a fare un giro di circa venti chilometri? Non riusciamo a spiegarci il motivo per cui, nonostante il guado venga utilizzato da circa seimila veicoli tutti i giorni, compresi quelli delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, proprio le ambulanze che dovrebbero intervenire con la maggiore urgenza possibile perdano inutilmente mezz'ora di tempo per fare il giro da Quirra. E sappiamo tutti che per qualche paziente il tempo è questione di vita o di morte».

Le richieste

Ci sono poi luci del cantiere mal posizionate: «Due enormi fari sono stati montati per l'illuminazione notturna – conclude il presidente - Il problema è che i fari, non essendo puntati verso il basso, dirigono i loro fasci di luce verso i conducenti dei veicoli che vengono accecati col rischio incidenti».

Prima dell’assemblea del 6 dicembre il direttivo del comitato inoltrerà un documento alla Regione e alla Città Metropolitana (l’ente che gestisce il cantiere, dopo la soppressione della Provincia del Sud Sardegna): «Chiederemo loro ancora una volta – sottolinea il direttivo formato dallo stesso presidente Congiu, da Antonio Floris, Ivano Casula, Paolo Congiu, Susanna Loi e Cristina Marongiu - il massimo impegno per la soluzione di questo incredibile problema che penalizza le famiglie e l'economia dell’intero Sarrabus».

L’intento è anche quello di avere al tavolo il 6 dicembre alcuni esponenti di spicco della politica regionale.

