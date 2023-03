Ponte chiuso da dieci anni, ad aprile la nuova gara d’appalto 

Un ponte orfano del Trenino Verde da quasi dieci anni e che divide in due la tratta Arbatax -Mandas. La stagione turistica della locomotiva inizierà il 25 aprile. A Niala però è ancora tutto fermo. I lavori ricominceranno ma non si quando aprirà il cantiere e quando chiuderà. «C’è una procedura in corso – ha detto il direttore centrale di Arst, Carlo Poledrini – abbiamo risolto il contratto in danno alla prima impresa aggiudicataria, acquisiremo quanto prima la disponibilità di un’altra ditta e speriamo di poter rimettere gli operai al lavoro».

A fine aprile ci dovrebbe essere il nuovo affidamento dei lavori da effettuare sul ponte. I binari non percorribili rappresentano costi esosi per l’azienda. Il trasporto dei vagoni viene fatto sui gomma non sfruttando la ferrovia. «Pur con le difficoltà oggettive esistenti – ha proseguito Poledrini – sono ottimista, gli scogli maggiori li abbiamo superati. Non vediamo l’ora di riaprire il tratto». Il sindaco di Ussassai Chicco Usai è cauto. «Non ci resta che aspettare – ha commentato – da parte dell’azienda l’impegno c’è. Hanno rescisso il contratto e se bandiranno i lavori entro la primavera inoltrata o l’estate possiamo sperare di rivedere il Trenino nel 2024». (f. l.)

