Ponte chiuso: a Villaputzu interviene l’Esercito 

Esercito in campo per capire se c’è la possibilità di realizzare un ponte militare lungo il guado in prossimità del ponte di ferro, unica soluzione percorribile in tempi rapidi per mantenere i collegamenti tra Villaputzu, Muravera e San Vito. Il sopralluogo, su invito del Prefetto, verrà effettuato nei prossimi giorni.

Ieri mattina il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha preso parte a un nuovo incontro del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato, appunto, dal Prefetto: «Il sopralluogo tecnico – ha spiegato Porcu – sarà effettuato dall’Esercito insieme ai tecnici del Comune di Villaputzu per comprendere se ci sia la possibilità di un intervento del Genio militare. Occorre valutare se c’è la fattibilità di un passaggio in sicurezza in alveo anche in caso di un aumento della portata del fiume».

L’ultimo appello da parte dei cittadini (fatto suo anche dal Consiglio comunale di Villaputzu) andava in questa direzione: «Il disagio in cui versa un paese intero, da oltre due mesi isolato per la chiusura del ponte, è enorme», hanno sottolineato i residenti. «Per poter raggiungere i centri vicini è necessario percorrere oltre 17 chilometri con gravi limitazioni del diritto alla mobilità per i cittadini muniti solo di bici, motocicli e simili (per questi mezzi è vietato il transito sulla nuova 125)». E dunque, viste anche le gravi conseguenza economiche «si valuti la possibilità di richiedere un intervento urgente da parte dell’esercito». Nei prossimi giorni i primi sopralluoghi.