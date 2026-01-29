Ponte, cantiere lumaca Appello del sindaco: «Lavori a un’altra ditta» 

Una lettera inviata al sindaco della Città Metropolitana Massimo Zedda, ai consiglieri e (per conoscenza) all’assessore regionale ai Lavori pubblici per chiedere la sostituzione dell’impresa siciliana che si è aggiudicata l’appalto del ponte di ferro (coi lavori che però sono fermi). A firmarla il sindaco di Villaputzu (e consigliere regionale) Sandro Porcu. “A nome del Comune di Villaputzu”, scrive, “e come presidente dell’Unione dei Comuni desidero sottoporre alla vostra attenzione la totale incertezza che interessa i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte di ferro”. Porcu aggiunge che, “gli interventi previsti risultano in gravissimo ritardo sul cronoprogramma stabilito (prima giugno 2025, poi agosto 2026) con significativi e gravissimi disagi per le comunità di Villaputzu e del Sarrabus”.

Tra le conseguenze, “la situazione economica e sociale del territorio sempre più critica con una drastica riduzione dei flussi commerciali e turistici che minaccia molte attività produttive e i livelli di occupazione”. Inoltre, “l’isolamento sta determinando un peggioramento della qualità della vita, con ripercussioni sulle relazioni e sul benessere collettivo”. Non solo: anche l’accesso ai servizi sanitari è compromesso. La richiesta è dunque quella di conoscere lo stato reale e aggiornato dei lavori in corso, quali le ragioni dei ritardi e quali azioni si intendano adottare per ultimare subito i lavori. In ogni caso, conclude Porcu, “si valuti con urgenza la risoluzione del contratto con la ditta per grave inadempimento e si affidano gli stessi lavori ad una nuova ditta di comprovata affidabilità”.

