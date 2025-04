«Ponte, appalto da revocare»  

«Si facciano subito tutti i controlli sui (pochi) lavori realizzati sul ponte di ferro e, in caso di irregolarità, si proceda alla revoca dell’appalto e ad una nuova assegnazione». A chiederlo per la prima volta in maniera univoca sono tutti i sindaci del Sarrabus e del Gerrei, riuniti a Villaputzu grazie al coordinamento del “Comitato per un nuovo Ponte” presieduto da Antonio Congiu.

L’appello

«Chiediamo – ha detto Congiu – che gli organismi preposti al controllo mettano in atto tutti gli strumenti previsti dalla pubblica amministrazione per il buon andamento dei cantieri. Si accerti inoltre se in questi 16 mesi siano stati effettuati o no i controlli previsti dalla normativa alle varie scadenze e con quali esiti finali. Bisogna mettere fine ad una situazione diventata oltre che intollerabile dal punto di vista sociale anche disastrosa per tutto il territorio dal punto di vista economico».

I sindaci

D’accordo a portare avanti una battaglia unitaria i sindaci presenti, e cioè Sandro Porcu (Villaputzu), Salvatore Piu (Muravera), Marco Antonio Siddi (San Vito), Eugenio Murgioni (Castiadas), Gianluca Dessì (Villasimius), Marco Lampis (Escalaplano) e Francesco Cotza (vicesindaco di Villasalto). «Sebbene non fosse di nostra competenza – ha spiegato Porcu - abbiamo provveduto a garantire un minimo di percorribilità con un guado in alveo sul Flumendosa, ma è una soluzione tampone che non può protrarsi ancora a lungo. Quello di cui abbiamo urgente bisogno è la conclusione dei lavori sul ponte e parallelamente la creazione di una viabilità che si possa realmente definire tale per Villaputzu e per l’intero Sarrabus-Gerrei». Aspetto, quest’ultimo, rilanciato dal sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni: «Oltre al ponte – ha chiarito - abbiamo tante criticità che riguardano soprattutto le strade che non sono di nostra competenza e sulle quali non possiamo intervenire». L’obiettivo, insomma, è far sì che Sarrabus e Gerrei marcino uniti “per uno studio complessivo delle esigenze di viabilità del territorio – ha aggiunto Porcu - e per trovare soluzioni che siano efficaci per tutti». I lavori di ristrutturazione del ponte – di competenza della Provincia del Sud Sardegna - sono stati sospesi per inadempienze da parte dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto. Ci sarebbero dei problemi di sicurezza all’interno del cantiere e poi la stessa impresa «deve produrre la documentazione sui contratti del personale specializzato». Situazione complicata e di difficile (breve) soluzione.

