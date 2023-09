Ponte, al via le grandi pulizie 

Al via i lavori di pulizia delle aree di pertinenza del ponte sul rio Terramaistus, lungo la Provinciale 67, nel tratto compreso fra Arbus e Gonnosfanadiga. Il progetto è della Provincia del Medio Campidano che ha affidato i lavori a una ditta esterna per complessivi 55.510 euro. Nel dettaglio si tratta di eliminare la vegetazione ostruttiva, il ripristino e la sagomatura originaria dell’alveo, la rimozione dei detriti e sedimenti con l’eventuale loro riposizionamento lungo le sponde in rafforzamento degli argini esistenti o il conferimento in discarica.

Le opere saranno realizzate in più punti, compreso i bordi della strada prima che le canne raggiungano un’altezza tale da invadere la carreggiata, compromettere la visibilità e creare danni al traffico intenso di centinaia di mezzi che quotidianamente attraversano il ponte. «Trascorso un anno - spiega il commissario Mario Mossa - dalle opere eseguite per la messa in sicurezza della struttura, si era reso doveroso l’intervento di pulizia». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA