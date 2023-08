Ponte al buio. protestano i pellegrini 

Il vero miracolo è riuscire è non essere investiti. Lo scorso 26 agosto sono iniziate le celebrazioni in onore della Madonna del Rimedio, patrona dell’Arcidiocesi arborense, e come ogni anno centinaia di fedeli raggiungono la borgata a piedi per partecipare alle novene serali attraversando il ponte Tirso.

Da alcune notti, però, l’impianto di illuminazione è fuori uso e i cittadini sono costretti a rientrare ad Oristano completamente al buio, facendo affidamento esclusivamente sulla luce fioca di torce e telefoni cellulari. Le ultime funzioni, in vista della festa che si celebra venerdì 8 , terminano verso le 22 e la strada molto trafficata può diventare davvero una trappola troppo rischiosa per i pedoni.

Una situazione ad alto rischio sulla quale stanno cercando di vigilare gli uomini del comando di Polizia municipale, ma i pericoli sono altissimi, nonostante il restringimento della carreggiata a favore della corsia pedonale. «Le auto sfrecciano veloci», raccontano preoccupati i fedeli che a passo celere si dispongono in fila indiana lungo il marciapiede, a tratti inesistente. Nei giorni scorsi gli operai della “Oristano Servizi” hanno ripulito i bordi della strada dalle erbacce. Ora si attende l’intervento della Provincia per la riaccensione dei lampioni. ( )

