«Ponte a rischio, il sindaco lo sapeva» 

Non ci sta ad essere additato come responsabile del dramma che stanno vivendo i cittadini del Sarrabus in seguito alla chiusura del ponte sul Flumendosa. «Anzi, a me l’unica cosa che interessa è accontentare i villaputzesi: se si individua una soluzione immediata, facile e realizzabile noi saremo al fianco del Comune per attuarla». Parola di Mario Mossa, commissario straordinario della Provincia del Sud Sardegna. Mossa sottolinea di «non voler fare polemiche» ma vuol chiarire quello che, a suo avviso, («ho tutte le carte per dimostrarlo») è successo. «Perché - mette subito in evidenza - il sindaco di Villaputzu nega di conoscere la situazione del ponte? Siamo al limite del ponte Morandi, e cioè pericolo imminente di crollo. Lo ha certificato uno degli ingegneri più capaci». E dunque «l’ordinanza del dirigente, che io condivido, era necessaria ed urgentissima per evitare pericoli alla popolazione».

Rischio crollo

Il commissario Mossa spiega che il ponte si sarebbe dovuto chiudere da tempo, da almeno quattro anni. «Da quando - dice - abbiamo fatto posizionare i semafori per il senso unico alternato. Proprio per evitare disagi abbiamo pensato a questa soluzione temporanea, in attesa di trovare una viabilità alternativa che causasse i minori disagi possibili. Abbiamo, cioè, allungato il brodo e l’ho fatto a mio rischio e pericolo. Se in questi anni fosse successo qualche incidente ne avrei risposto io penalmente». Ed invece, nessuna soluzione: «Noi - aggiunge Mossa - non ci siamo riusciti. Nessun tecnico firmerebbe per un passaggio temporaneo sul letto del fiume. Se il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha una soluzione, ce la mostri. Ma non continui a ripetere che la chiusura del ponte sia giunta inaspettata, questo non corrisponde al vero. Se poi Porcu dimostra che il ponte resta in piedi, benissimo, glielo cediamo subito e gli lasciamo le responsabilità».

Mossa, infine, invita gli amministratori a combattere per ottenere un finanziamento per uno svincolo diretto sulla nuova 125: «Me lo auguro di cuore, ma questo purtroppo non può accadere nell’immediato. Ci si sarebbe dovuto pensare prima, magari venti anni fa. In quel momento il Comune l’avrebbe dovuto richiedere con forza. Ecco, che questa sia l’occasione buona per ottenere questo svincolo».

Lo scontro

Dall’altra parte il sindaco di Villaputzu rincara la dose: «Il ponte – sottolinea Sandro Porcu - è stato chiuso a seguito dell’esito del Comitato sull’ordine e la sicurezza indetto dal Prefetto dove l’ingegnere incaricato dalla Provincia ha dichiarato che il ponte è a rischio crollo. Sapevamo benissimo che il ponte sarebbe stato chiuso ad inizio lavori, per questo motivo si stava cercando una viabilità alternativa che non spettava al Comune come compito. Come sempre ci siamo prodigati nel fare delle proposte. Poi proprio quando si stavano per definire le soluzioni è arrivata la comunicazione del rischio crollo. Assurdo». Porcu rimarca che «ci muoveremo per vie legali, abbiamo già sporto denuncia perché il danno gravissimo arrecato al Sarrabus non può essere sottaciuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA