Ponte a rischio, divieti sulla carta 

Da oltre due settimane a San Gavino è in vigore un’ordinanza che dispone il divieto di transito sul ponte di via Villacidro sul Flumini Mannu per i mezzi pesanti con un carico superiore alle 3 tonnellate e mezzo e per gli autobus ma nessuno la rispetta. Il motivo? Non è stata installata nessuna segnaletica che indichi il divieto di accesso, e i camion continuano a passare sul ponte che presenta segni di cedimento. Non è chiaro il motivo del ritardo ma di fatto l’ordinanza firmata dal capo della polizia municipale Massimiliano Orrù non viene rispettata da nessuno.

Preoccupazione

«Bisognava, bisogna mettere subito i cartelli», implora Gianni Palombo, 71 anni, volontario dell’associazione Anpana: «Chi viene da fuori paese non può sapere del divieto. In più mi chiedo come mai non sia stato avviato ancora il progetto per il rifacimento di questo ponte e di quello di via Po, sempre sul rio Malu: c’erano i finanziamenti e oggi quei soldi non basteranno più». È preoccupato anche Pasquale Marongiu, 74 anni, pensionato con disabilità che transita nella parte della corsia destinata a pedoni e ciclisti: «Ora ci saranno grossi disagi e non capisco perché ci sia questo immobilismo. Pare che i progetti per i ponti siano fermi in Regione in attesa dell’ultimo via libera: l’amministrazione si deve impegnare per partire con i lavori di rifacimento».

I finanziamenti

Ha seguito per anni l’iter dei finanziamenti l’ex assessore ai Lavori pubblici Stefano Musanti, 56 anni, ora consigliere di minoranza: «Per i ponti di via Po e di via Villacidro erano già presenti finanziamenti regionali di 3 milioni e 200mila euro a cui sono stati aggiunti 800mila euro nel febbraio 2019. In questi ultimi cinque anni non è stato fatto niente. Il sindaco parla di finanziamenti per 9 milioni di euro ma non ne ha mai parlato in Consiglio comunale. Quando ero assessore abbiamo limitato il traffico al ponte di via Villacidro con una corsia unica perché il calcestruzzo era già andato. Questa situazione metterà in difficoltà tutta la comunità e il territorio e anche il ponte di via Po presenta delle criticità. L’ordinanza va bene ma mancano le indicazioni stradali, che sono fondamentali».Sono molto critici anche i consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù (entrambi 43enni): «L’assenza di segnaletica espone a un grave rischio sia i mezzi che l’amministrazione. Purtroppo gli ingressi del paese sono trascurati da molti anni».

«Priorità assoluta»

Il sindaco Carlo Tomasi, 72 anni, promette un imminente posizionamento della segnaletica e guarda al futuro: «Ci scusiamo per eventuali disagi causati dalla limitazione del traffico ma la sicurezza pubblica è una priorità assoluta. Abbiamo avuto un primo finanziamento di 3 milioni e 200mila euro, ma a seguito di maggiori studi, la Regione ha portato il finanziamento a 9 milioni e 674mila euro per la demolizione e ricostruzione del ponte di via Villacidro. Sono in corso di programmazione interventi di manutenzione urgente e la valutazione di sicurezza statica del ponte, al fine di ripristinare celermente le normali condizioni di percorrenza».

