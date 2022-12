Ponte a pezzi, apre il cantiere 

In questa prima fase si interverrà sul ponte, le cui condizioni sono davvero limite se non per la tenuta della struttura, certamente per ciò che concerne le ringhiere di protezione e i marciapiedi. Dopo che per anni non si è fatta alcuna manutenzione, la ruggine ha corroso le ringhiere sui due lati del ponte, creando un’immagine di degrado che contrasta con le ambizioni e la realtà turistica di Bosa.

Un ponte strategico per Bosa e per i collegamenti in Planargia e verso Alghero ed il suo aeroporto ma a lungo dimenticato, fino al punto di subire il divieto di transito sui due marciapiedi perché pericolanti. Ma ora si cambia e la Provincia di Oristano, competente sulla struttura, dopo aver destinato la somma necessaria alla sua manutenzione, passa alla fase operativa con la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di manutenzione.

L’intervento

In realtà, l’intervento è più ampio poiché nel finanziamento complessivo sono ricompresi anche i lavori di manutenzione della strada per Turas e dei suoi parapetti. A disposizione ci sono poco più di ottocentomila euro che serviranno per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Temo, collegamento fra la 129 bis trasversale sarda, Bosa, la Marina e verso Alghero ma anche per le necessarie opere sulla strada Provinciale Planargia 3, da Bosa Marina a Turas.

In sicurezza

In questa prima fase si interverrà sul ponte, le cui condizioni sono davvero limite se non per la tenuta della struttura, certamente per ciò che concerne le ringhiere di protezione e i marciapiedi. Dopo che per anni non si è fatta alcuna manutenzione, la ruggine ha corroso le ringhiere sui due lati del ponte, creando un’immagine di degrado che contrasta con le ambizioni e la realtà turistica di Bosa.

Da oltre due anni vige, inoltre, il divieto di transito sui marciapiedi ai due lati della carreggiata e i pedoni sarebbero quindi costretti ad attraversare il ponte camminando sulla strada dove auto, camion e mezzi pubblici transitano senza sosta di giorno e di notte.

Dalla Marina a Turas

Sulla strada da Bosa Marina a Turas il problema è analogo. I muretti di protezione da lato del mare sono cadenti o caduti ed in parte sostituiti da transenne che denoterebbe lavori da compiersi e finora mai compiuti. Anche qui si interverrà, ponendo in essere barriere protettive in sintonia con l’ambiente e con quelle che saranno posizionate sul ponte.

I lavori per la messa in sicurezza del Ponte sul Temo saranno affidati mediante procedura negoziata informatizzata e senza bando; saranno invitate cinque imprese, individuate tramite indagini di mercato. La gara sarà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso a quello posto a base di gara. Ciò dovrebbe consentire di abbattere i tempi e di portare a termine i lavori entro quattro mesi, possibilmente prima della prossima estate.

Litoranea ancora chiusa

Insomma, dopo anni di attesa, finalmente la Provincia interviene, mentre ancora permane la chiusura della litoranea per Alghero, interessata da cedimenti franosi durante le intense precipitazioni atmosferiche di qualche settimana fa. Qui sarebbero necessari interventi che vadano oltre l’emergenza attuale e Sassari li ha decisi per il tratto di sua competenza, mentre Bosa attende che anche la Provincia di Oristano faccia la sua parte.

