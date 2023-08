Pompieri nella zona industriale per l’incendio di un capannone 

Tanto spavento durante la notte e l'incognita del dolo, poi scongiurata in mattinata, per Francesco Desogus, 66 anni, titolare della Ecoservice Sarda, un'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. «Uno dei capannoni della struttura ha preso fuoco - racconta - abbiamo il sistema antincendio che all'1.13 ha fatto scattare l'allarme e la conseguente telefonata di avviso. Ho chiamato i Vigili del fuoco e mi sono precipitato in azienda». In 20 minuti i pompieri sono arrivati e ci hanno messo qualche ora a domare l'incendio.

Nel capannone le fiamme hanno interessato circa 150 dei 900 metri quadri della superficie. I danni non sono ancora stati quantificati economicamente: «Il fuoco ha annerito le pareti - precisa il titolare dell'azienda che si trova in via Nervi, nella zona industriale di Elmas da 35 anni - che saranno da tinteggiare e l'impianto elettrico sarà da rifare. Fortunatamente in quella zona del capannone c'erano solo alcuni sacchi che contenevano stracci». Desogus è comunque molto sollevato: «La preoccupazione più grande era che si trattasse di un incendio doloso, ma questa mattina i Vigili del Fuoco sono tornati per verificare le cause dell'incendio. Abbiamo visionato insieme i video delle telecamere di sorveglianza e non risulta che sia entrato qualcuno né ci sono state forzature ai cancelli. Abbiamo comunque fatto la denuncia entro le 24 ore alla Provincia, come dice la legge. Non so ancora se verranno i carabinieri per ulteriori accertamenti».

