Pompei, gli scampati ai crolli e ai lapilli asfissiati dalla cenere 

I tragici eventi di Pompei, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., continuano a riservare scoperte. Una nuova ricerca ha stabilito che fu l’asfissia a provocare alcuni decessi. Lo studio interdisciplinare - condotto dalle università di Valencia e di Cambridge in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e pubblicato sulla rivista Plos One – è stato effettuato su sette calchi provenienti dal sito, che hanno restituito un’immagine realistica delle vittime, cristallizzandone anche le contrazioni dell’agonia. Impiegata per la prima volta un’analisi chimica non invasiva mediante fluorescenza a raggi X per determinare la composizione elementare delle ossa e del gesso. In particolare, l’analisi stratigrafica dei fuggitivi di Porta Nola ha rilevato che sopravvissero alla prima fase dell’eruzione, alla pioggia di lapilli e al crollo delle case, ma morirono ore dopo per una mistura di cenere e gas che li asfissiò. La posizione di alcuni, non in fuga ma distesa sulla schiena, sarebbe un’ulteriore dimostrazione. «È difficile determinare con esattezza la causa di morte tra calore, asfissia ed edifici crollanti - afferma Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco – Se mettiamo le stime del numero di vittime in relazione alla popolazione totale, che solo all’interno delle mura doveva ammontare a circa 20 mila persone, e forse altrettanti abitavano nelle campagne, possiamo ipotizzare che molti abitanti fossero riusciti a scappare».

