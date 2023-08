Pompe Sardamag, via alla rimozione 

Smantellamento delle pompe ex Sardamag. È l’oggetto di un’ordinanza del comandante del porto di Sant’Antioco, Fabio Vaccaro, che disciplina l’attività di navigazione, nella zona interessata dai lavori, tutti i giorni fino al 26 agosto prossimo, dalle 8.30 fino alle 18.30.

Si tratta di due strutture metalliche che contengono i filtri che venivano utilizzati dallo stabilimento, chiuso a fine anni ‘90, per aspirare l’acqua di mare che veniva utilizzata nel trattamento del magnesio nelle vasche all’interno della fabbrica che in questi giorni verranno dismesse definitivamente. «Abbiamo chiesto all’autorità marittima di intervenire - ha detto il sindaco Ignazio Locci - poiché quelle strutture metalliche, oramai inutilizzate da decenni, rappresentano un pericolo soprattutto per la navigazione notturna ma anche una fastidiosa immagine dal punto di vista ambientale. Sappiamo che su sollecitazione della Capitaneria, Igea è finalmente intervenuta dando incarico a una ditta per rimuovere i due gabbiotti in metallo che contenevano i filtri”. Igea ha quindi affidato i lavori alla Coral Reef che ha già cominciato le operazioni di demolizione delle pompe ex Sardamag, ubicate in località “canale della laguna di Sant’Antioco fronte lungo mare caduti di Nassirya». L’ordinanza, prevede per i natanti e le imbarcazioni il mantenimento durante la navigazione di una distanza minima di 50 metri dalla zona di lavoro dove operano i sub della ditta. Igea che non ha ancora avviato le operazioni di bonifica all’interno dell’area dove sorgeva lo stabilimento, non ha ancora provveduto nemmeno a smaltire l’amianto che formava la copertura dei capannoni adiacenti alla recinzione lungo strada.

