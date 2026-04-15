Pompe di calore e Conto Termico: risparmio assicurato 

Le pompe di calore possono aiutare ad abbattere i costi energetici. A fare da traino, oltre ai risparmi in bolletta, è anche la riapertura da lunedì scorso del Conto Termico, uno degli incentivi più rapidi e concreti. La pompa di calore è una tecnologia che utilizza energia elettrica per produrre energia termica, senza combustione. Il suo punto di forza è l’efficienza: per ogni kWh consumato può generare fino a 3 o 4 kWh termici. Questo si traduce in una riduzione significativa dei consumi rispetto alle caldaie tradizionali a gas.

I costi variano a seconda dell’abitazione e degli interventi necessari. Per una casa media si parte da circa 6.000 euro, ma si può arrivare anche a 15-18 mila euro se è necessario adeguare l’impianto. Tuttavia, il vero elemento che cambia i conti è il Conto Termico. L’incentivo, gestito dal Gse, consente di recuperare tra il 40% e il 65% della spesa sostenuta. A differenza delle detrazioni fiscali, il rimborso arriva in tempi brevi: per importi più bassi anche in un’unica rata entro pochi mesi. Questo rende l’investimento molto più accessibile fin da subito. Un esempio concreto: per un impianto da 12.000 euro, il contributo può arrivare a circa 6.000 euro. Il costo reale si dimezza e, con un risparmio annuo che può raggiungere gli 800 euro rispetto al gas, il tempo di rientro si colloca tra i 6 e gli 8 anni.

La convenienza aumenta ulteriormente se la pompa di calore viene abbinata a un impianto fotovoltaico. In questo caso, parte dell’energia necessaria viene autoprodotta, riducendo la spesa energetica e avvicinandosi a un modello di maggiore autonomia. Non tutte le situazioni sono però uguali. Le pompe di calore funzionano meglio in abitazioni ben isolate e con impianti a bassa temperatura, come il riscaldamento a pavimento. In case più vecchie o con radiatori tradizionali possono comunque essere installate, ma è fondamentale una corretta progettazione.

Per accedere al Conto Termico, le domande devono essere presentate direttamente sul portale del Gse (Gestore dei Servizi Energetici), attraverso l’area riservata denominata “Portaltermico”. La richiesta va inviata entro 60 giorni dalla fine dei lavori, allegando fatture, bonifici e documentazione tecnica dell’impianto. Nella maggior parte dei casi è l’installatore o il tecnico a seguire la pratica, ma può farlo anche il cittadino registrandosi online con lo Spid. Con la riapertura del Conto Termico, il momento è favorevole per valutare l’intervento per la sistemazione di una pompa di calore.

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