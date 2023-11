Pompa di benzina distrutta da un’auto 

È entrato a velocità folle nel piazzale della pompa di benzina della Beyfin, alle porte di Monastir, e dopo aver urtato un cordolo è andato a finire sulla colonnina di rifornimento e l’ha distrutta. L’incidente è avvenuto verso le tre del mattino: l’automobilista, un giovane di Serramanna, è entrato nel piazzale a circa 130 chilometri orari con la sua Audi e ha concluso la sua folle corsa nel rifornitore. Nello schianto l’auto è andata distrutta ma l’esplosione degli airbag ha permesso al giovane di uscire illeso. Immediato l’intervento della polizia stradale e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’impianto e il personale medico del 118. Il giovane al volante era in forte stato d’ebbrezza: per lui sono scattati denuncia e ritiro della patente. «I danni all’impianto sono ingenti, secondo una prima stima si aggirano intorno ai 50 e 70mila euro», racconta Stefano Musio, titolare del distributore.

