Pomodoro, produzione giù del 20% «ma di qualità» 

Una produzione in calo, sino al 20% nel Sud Sardegna, rispetto al 2022, ma resta l’eccellente qualità del prodotto che porta buone rese sia dal punto di vista dei trasformati che per i prezzi. «È stata comunque una buona stagione per la qualità del nostro pomodoro che ha dato una buona remunerazione grazie soprattutto all’intervento aggiuntivo, rispetto al prezzo pattuito a inizio campagna, pagato dalla Casar che trasforma il prodotto sardo per immetterlo nei mercati», dice Giuseppe Onnis, produttore di Samassi e dirigente Coldiretti. Il calo della produzione è dovuto, «alle difficoltà climatiche con gli eccessi di calore e i picchi di oltre 45 gradi registrati in estate e le abbondanti piogge cadute dalla scorsa tarda primavera».

Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Sardegna: «Ancora una volta segnaliamo quanto i rincari, non compensati dai necessari sostegni pubblici, su alcuni importanti versanti del ciclo produttivo delle nostre aziende, abbiano influito a frenare le remunerazioni che i nostri produttori avrebbero potuto ottenere in condizioni normali». Michel Elias, amministratore unico della Casar, spiega che «la proprietà Muscas ha integrato il prezzo pattuito a inizio campagna remunerando maggiormente il pomodoro conferito. La nostra politica è quella di lavorare insieme all’agricoltore in filiera e per questo abbiamo cercato di trovare un punto d’incontro, cercando di mantenere bassa l'inflazione al punto vendita; cosa che avrebbe comportato problemi per i clienti finali».

