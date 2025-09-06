Pomodoro, giorno clou per la sagra 

È stata aperta ieri sera a Maracalagonis l’undicesima edizione della Sagra del pane e del pomodoro: la cerimonia di inaugurazione è avvenuto alla presenza della sindaca Francesca Fadda, del parroco don Nicolò Praxolu e del presidente della Pro Loco Alfredo Ercole Corona.

Tante le iniziative in calendario per tutta la giornata di oggi, domenica nella monumentale Casa Cocco e tra le strade cittadine, tra stand, il pranzo delle 13. Un inno ai prodotti tipici dell'agricoltura, dell'artigianato, dei laboratori alimentari. E, poi musica, mostre, la scoperta di antichi abiti tradizionali, dei cestini in giunco e fieno (Su strexu e fenu), concerti. E ancora moto d’epoca, foto e filmati del passato soprattutto contadino. Una giornata quella di oggi che si annuncia all’insegna del tutto esaurito. Sarà possibile anche assaggiare delle bruschette al pomodoro. Annunciati turisti e villeggianti ancora in vacanza nelle coste del sud. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA