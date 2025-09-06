VaiOnline
Maracalagonis
07 settembre 2025 alle 00:35

Pomodoro, giorno clou per la sagra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stata aperta ieri sera a Maracalagonis l’undicesima edizione della Sagra del pane e del pomodoro: la cerimonia di inaugurazione è avvenuto alla presenza della sindaca Francesca Fadda, del parroco don Nicolò Praxolu e del presidente della Pro Loco Alfredo Ercole Corona.

Tante le iniziative in calendario per tutta la giornata di oggi, domenica nella monumentale Casa Cocco e tra le strade cittadine, tra stand, il pranzo delle 13. Un inno ai prodotti tipici dell'agricoltura, dell'artigianato, dei laboratori alimentari. E, poi musica, mostre, la scoperta di antichi abiti tradizionali, dei cestini in giunco e fieno (Su strexu e fenu), concerti. E ancora moto d’epoca, foto e filmati del passato soprattutto contadino. Una giornata quella di oggi che si annuncia all’insegna del tutto esaurito. Sarà possibile anche assaggiare delle bruschette al pomodoro. Annunciati turisti e villeggianti ancora in vacanza nelle coste del sud. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Troppe violazioni nei progetti, i sindaci difendano l’Isola con noi»

Parla Maria Grazia Demontis, presidente del Coordinamento Gallura 
Alessandra Carta
Commercio

Abiti e borsette, quando il lusso  è di seconda mano

Cresce nell’Isola il mercato dell’usato e c’è chi ne ha fatto una professione 
Sara Marci
Monito dal Colle

«Il mondo ha bisogno dell’Europa»

Mattarella: mai lanciato guerre, no alla fiaba della superiorità autocratica 
La guerra

Albanese: «Nella Striscia una tragedia disumana»

La relatrice Onu a Seneghe: la Palestina ce la farà 
Antonio Masala