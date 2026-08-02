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Emergenza.
03 agosto 2026 alle 00:27

Pomeriggio di fuoco, paura a Furtei 

Canadair ed elicotteri in volo per ore nelle campagne vicino alla miniera 

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Ennesimo pomeriggio caldo sotto il fronte degli incendi. A far scattare l’allarme nel primo pomeriggio è stato un principio di rogo nelle campagne di Furtei, in località Riu Scala. Le fiamme hanno però preso forza per colpa del grande caldo e della vegetazione secca, tanto da richiedere, oltre ai volontari locali a terra della Stazione Forestale di Sanluri, anche il decollo di un elicottero dalla base di Fenusu.

Focolai sparsi

Quasi in contemporanea poco più a sud, un secondo rogo si allargava nelle campagne di Serrenti, in località Monte Perdosu. Il direttore delle operazioni della Forestale ha quindi richiesto l’intervento di un secondo elicottero da Pula. «Il lavoro coordinato a terra e in cielo è riuscito ad arginare l’incendio prima che si propagasse verso il centro abitato», racconta il sindaco di Serrenti Pantaleo Talloru. «Fortunatamente è bastato l’intervento di un solo elicottero per domare le fiamme».

Discorso ben diverso a Furtei. Il rogo che inizialmente sembrava gestibile, spinto dal vento è diventato in breve tempo ingestibile. In una prima fase erano intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Iglesias, con il Super Puma di Fenosu, risultato però non sufficienti. Da qui la richiesta di supporto di ben due Canadair decollati dall’aeroporto di Olbia.

Lunga lotta

Il fuoco si è sviluppato per ore attorno alla diga Sa Forada, incenerendo ettari di boschi e macchia mediterranea e minacciando la miniera di Furtei e la centrale idroelettrica di Santu Miali. Per ore gli idrovolanti dell’antincendio hanno dovuto fare una concitata spola tra l’epicentro del rogo e il vicino lago Mulargia per il rifornimento di acqua.

In azione a lungo

L’emergenza di Furtei si è conclusa poco dopo le 17. Ma per i piloti dei Canadair il lavoro non era finito. Un’altra chiamata di intervento è arrivata infatti da Goni, dove un primo intervento a supporto delle squadre a terra effettuato da un elicottero leggero con l’avanzare delle fiamme non è bastato. In zona sono stati quindi dirottati il Super Puma e i due aerei che avevano lavorato su Furtei fino a quel momento e che hanno dovuto lavorare fino a sera per avere la meglio sulle fiamme.

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