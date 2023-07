Pomeriggio di fuoco, ore d’ansia per due incendi 

Fuoco ieri pomeriggio nelle campagne di Serramanna e in quelle fra Sardara e Villanovaforru. Nel primo incendio, divampato intorno alle 16 accanto alla cantoniera Masainas ed estesosi nelle campagne lungo la Statale 196, un’abitazione è stata minacciata dalle fiamme e sono andati in fumo oltre 12 ettari di campi. Le fiamme, spinte dal forte vento, si sono ingrossate raggiungendo rapidamente diversi eucalipti mentre sull’altro versante della strada, ormai sommersa dal fumo, un altro focolaio minacciava un’abitazione. In aiuto sono giunte diverse squadre del Corpo forestale di Villacidro, supportate dai tecnici del Gauf di Cagliari, l’autobotte di Forestas, infine i volontari della protezione civile di San Sperate e Villacidro. Alcuni residenti della zona hanno partecipato allo spegnimento con i mezzi agricoli. Decisivo il contributo dato dall’elicottero della base di Pula, che con i primi lanci ha messo in sicurezza i campi intorno all’abitazione.

Nelle stesse ore, un altro incendio si sviluppava nel territorio di Sardara, nella zona collinare verso Villanovaforru, dove sono in funzione alcune pale eoliche, bruciando circa trenta ettari di stoppie. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato le squadre del Corpo forestale, barracelli, volontari della protezione civile di Sardara e l’elicottero della base di Marganai.

