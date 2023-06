Pomeriggio di fuoco e di paura 

Pomeriggio di fuoco, ieri nel sud Sardegna. Il rogo più grave a Sa Cannada, territorio di Assemini oltre la Statale 130. Gli ettari bruciati a fine serata sono 15 ma il bilancio è pesante: il fuoco ha sfiorato le case. I residenti, dopo due ore da incubo, raccontano di fiamme alte, gonfiate dal vento, e dei cani che cercavano rifugio a casa, dentro gli armadi. C’è chi ha avuto paura di perdere tutto e a fiamme spente tira un sospiro di sollievo. E c’è chi piange.Al centro dell’uliveto incenerito, Marco Locci guarda i cognati: non hanno bisogno di parole. Hanno lavorato per mesi, fianco a fianco, per trasformare il podere in un giardino: ulivi potati, l’impianto di irrigazione installato, l’erba falciata. Tutto bruciato.

«Domenica – racconta con la voce rotta la moglie, Valeria Arcieri – avevamo montato la piscina, è stata una festa. Dovevamo inaugurarla nel fine settimana. I bambini non aspettavano altro. E invece. Tutto bruciato. Tutto». Valeria stringe la mano di Gabriel, che a cinque anni ha visto l’incendio divampare. «L’abbiamo acquistato sei mesi fa, questo uliveto. Abbiamo investito tutti i nostri risparmi. Tutto bruciato». Assieme, Marco e i cognati avevano costruito il grande gazebo per i pranzi familiari. Hanno condiviso un sogno: adesso contano i danni. Ad Antonino Ciaravolo è andato a fuoco il frutteto, gli alberi sono irriconoscibili: «Era il mio paradiso», sospira. Alle sue spalle lingue di fumo si sollevano ancora dalla cenere. «Ho scelto di stare in Sardegna dopo anni di lavoro alla Pirelli. Ero così orgoglioso del mio frutteto. Non è la prima volta che succede. Sono stanco, mi chiedo che senso ha tutto questo».

Pericolo di esplosione

Il fuoco ha raggiunto i confini di diversi poderi, bruciando alcuni capanni e ricoveri attrezzi e danneggiando mura e abitazioni e un casolare in apparenza disabitato. Momenti di paura quando il calore ha raggiunto alcune bombole del gas che sono state messe in sicurezza in tempo dai vigili del fuoco. Qualcuno degli abitanti piangeva per disperazione, altri si sono affrettati a mettere in salvo gli animali domestici. Tanti, armati di pompa e di secchi per l'acqua, si sono dati da fare per aiutare le squadre di soccorso.

L'incendio è cominciato intorno alle 15. Difficile stabilire se si sia trattato di un rogo doloso. Certo il clima torrido e il vento hanno alimentato il fuoco, facendolo avanzare tra campi incolti e erba secca. Immediato l'arrivo delle squadre di soccorso: due camion dei vigili del fuoco e una squadra armata di lance, e ancora il Gauf della forestale, la mobile della forestale di Uta e l’Orsa di Assemini, un elicottero arrivato da Pula. Gli uomini dell’antincendio hanno evacuato le abitazioni e domato le fiamme fino allo spegnimento avvenuto intorno alle 18.

A Muravera

Nel frattempo un altro fronte si apriva nel Sarrabus, a Muravera, col fuoco che tra San Giovanni, Pisanedda e “Antoni Peppi” ha aggredito decine di ettari di macchia mediterranea, sottobosco e piante d’alto fusto bruciando le chiome degli eucalipti e avvicinandosi a Torre Salinas. L’intervento immediato di quattro elicotteri e delle squadre della Forestale, dei Vigili del fuoco e di volontari ha limitato i danni. I carabinieri per precauzione hanno fatto evacuare alcune abitazioni. Fuoco e fumo erano si vedevano da lontano. Alla fine, per fortuna, non si registrano danni alle persone. Carabinieri e forestali hanno aperto le indagini per risalire alle cause del rogo: il dubbio è che sia stato appiccato da piromani che hanno agito favoriti dal caldo e dal vento.

