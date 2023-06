Pomeriggio di fuoco: disagi sulla 196 

Pomeriggio di fuoco sulle strade campidanesi: temperature alte, forte vento, tanti roghi, superlavoro per vigili e squadre antincendio ma alla fine, per fortuna, danni contenuti.

Un doppio incendio ha interessato la Statale 196 a Villasor. Il primo, secondo le stime, avrebbe coinvolto circa 20 ettari e nonostante le linee tagliafuoco si stava avvicinando pericolosamente al parco “Su Pardu”: è stato bloccato grazie all'intervento congiunto di protezione civile, vigili del fuoco, barracelli e polizia municipale. È stata necessaria la chiusura della 196 per circa mezz'ora anche a causa del fumo che ha invaso le corsie. Poco dopo la riapertura si è scatenato un altro rogo a pochi chilometri dal primo, stavolta in un campo di grano: circa due chilometri quadrati di terra bruciata. Sulle cause si indaga, ma con il vento di ieri sarebbe bastato anche un mozzicone acceso.

Assemini-Elmas

Un altro rogo ha interessato, intorno alle 16, la Statale 130 fra Assemini ed Elmas: in fiamme la cunetta accanto alla corsia in direzione Cagliari, disagi per il fumo che ha limitato a tratti la visibilità. Incendio spento dai vigili avvisati da diversi automobilisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA