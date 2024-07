Pomeriggio di fuoco: case minacciate dalle fiamme 

Paura ieri pomeriggio per i residenti della zona a monte del centro abitato di Arbus. Un incendio è divampato nell’area verde che si trova a poca distanza dalle case e dalle scuole del paese. Sul posto sono arrivate diverse squadre a terra del Corpo Forestale, Forestas, vigili del fuoco e numerosi volontari della Protezione civile. Necessario anche l’intervento di un elicottero e due canadair. «Solo grazie al grande impegno dei soccorritori a terra e dal cielo la situazione è ora sotto controllo – dice al telefono l’assessore comunale all’Ambiente Simone Murtas –. È indispensabile mettere in campo forze e risorse adeguate a difendere il nostro paese e il patrimonio boschivo dalle fiamme che come ogni anno sono tornate a minacciare il nostro territorio». Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per tutta la sera e si sono concluse solo dopo le 19, il bilancio alla fine di un pomeriggio di fuoco è di circa sette ettari di terreno devastato dal rogo che avrebbe origine dolosa. Per fortuna non è stato necessario evacuare le abitazioni che si trovano a poca distanza dall’area interessata dall’incendio, ma i residenti hanno atteso per diverse ore che l’allarme cessasse. Solo poco prima dell’ora di cena la situazione è tornata alla normalità.

