Polveriera Tbilisi: proteste e scontri in piazza 

Tbilisi. Il freddo intenso, le strade che circondano il Parlamento gremite di gente, i poliziotti in tenuta antisommossa pronti a scattare sulla folla, le bandiere blustellate dell’Unione europea sventolate come vessilli di libertà. Poi i lacrimogeni, gli scontri, gli arresti. A Tbilisi, l’altra notte, si sono viste scene che ricordano fin troppo bene il Maidan ucraino di 10 anni fa. Come allora, il percorso di avvicinamento all’Ue è il pomo della discordia: il primo ministro Irakli Kobakhidze ha dichiarato infatti che il suo governo non cercherà di aprire i colloqui di adesione prima del 2028. Scatenando la protesta.

Le recenti elezioni legislative hanno visto la conferma del partito filorusso “Sogno Georgiano” in un quadro però di violazioni diffuse. Una valutazione sibillina, che premia la strategia «a bassa intensità» di Kobakhidze. Che ieri ha accusato l’opposizione e l’ambasciatore dell’Ue in Georgia di aver distorto le sue parole e ha insistito sul fatto che l’adesione all’Ue «entro il 2030» rimane la «massima priorità». Ma Kobakhidze dice una cosa e ne fa un’altra, come approvare la legge sulle Ong agenti stranieri di eco russa e poi quella contro la comunità Lgbt, contrarie al profilo di un Paese candidato all’Ue. L’opposizione sta boicottando il nuovo parlamento, mentre la presidente, Salome Zurabishvili, favorevole all’Ue, ha cercato di annullare i risultati delle elezioni attraverso la corte costituzionale. Zurabishvili, l’altra notte, era in strada con i manifestanti e ricordava ai poliziotti il loro giuramento alla costituzione. Gli scontri, stando al ministero dell’Interno, hanno provocato 32 feriti tra gli agenti e 43 arresti tra i manifestanti.

