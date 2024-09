Polveriera Milan Fonseca rischia la panchina e ora c’è il derby 

Il pesante ko interno di Champions con il Liverpool lascia strascichi in casa Milan. Dopo la dura contestazione dei tifosi a San Siro, il club starebbe valutando la posizione del tecnico Paulo Fonseca, incapace sinora di dare alla squadra una chiara impostazione di gioco (soprattutto difensiva). La sua panchina dopo una sola vittoria nelle prime cinque partite ufficiali della stagione è traballante e ora in campionato arriva il derby contro l’Inter. In caso di ulteriore rovescio la stracittadina potrebbe costargli il posto.

Il 4-0 al Venezia nell’ultimo turno è stato illusorio e adesso la dirigenza, molto scontenta per l’incapacità dei giocatori di reagire davanti alle folate dei Reds, avrebbe anche steso una prima lista di possibili sostituti del portoghese. Si pensa a Sarri, ora fermo, a Tudor, sino a pochi mesi fa sulla panchina della Lazio prima di dimettersi, e anche al tedesco Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund portato in finale di Champions League lo scorso giugno e oggi libero. Deciderà l’Inter.

