Polveriera Bancali, situazione esplosiva 

Aggressioni, tentate fughe, morti. Il carcere di Bancali è una polveriera. Negli ultimi giorni, come riferisce il sindacato Sappe, «è successo di tutto». L’episodio peggiore riguarda un detenuto che ha perso la vita dopo aver sniffato del gas dalla bomboletta usata per cucinare in cella. «Sono ancora in corso gli accertamenti – riferisce Antonio Cannas, delegato per la Sardegna del Sappe- per capire se la causa della morte è la deliberata volontà di togliersi la vita o le conseguenze di uno sballo finito male». L’associazione di categoria ha più volte chiesto che si sostituiscano “le pericolosissime bombolette” con delle piastre elettriche per scaldare le pietanze. Il Sappe denuncia anche due aggressioni ai danni degli agenti di polizia penitenziaria avvenute in settimana e in due occasioni diverse, entrambe nel reparto isolamento. «Abbiamo anche registrato l’improbabile fuga di un detenuto che si è infilato nel buco di una rete e si è fatto un giro per l’intercinta del carcere. Subito bloccato dagli agenti, che avevano segnalato da tempo quel buco nella rete». «Si riparta da questi gravi fatti – commenta Donato Capece, segretario generale del Sappe – per porre fine all’onda lunga dello smantellamento delle politiche di sicurezza dei penitenziari attuato nel passato». (e. f.)

