Polveriera Bancali, due agenti al Pronto soccorso 

Il fratello non gli risponde e perde la testa aggredendo alcuni agenti della polizia penitenziaria. È successo sabato sera nel carcere di Bancali quando un detenuto extracomunitario, già conosciuto per altri episodi di violenza negli istituti di Cagliari e Nuoro, ha provato a interloquire con il fratello per videochiamata senza successo. Pur avendo ricevuto l'autorizzazione dal direttore per una telefonata audio, l'uomo ha cominciato a ferirsi il corpo in modo profondo venendo per questo motivo portato in infermeria.

Ma una volta ricevute le cure, avendo ricevuto un rifiuto per ulteriori medicine oltre quelle prescrittegli, ha cominciato a colpire due agenti che, nella colluttazione, hanno riportato lussazioni e ferite. Uno in particolare non riusciva più a camminare in modo autonomo mentre l’altro ha avuto un malore dopo lo scontro fisico ed entrambi sono stati condotti al pronto soccorso. A dare notizia della vicenda i sindacati Uil Pa e Sappe, e i loro segretari Michele Cireddu e Antonio Cannas, che stigmatizzano il clima incandescente che si vive nella casa circondariale. E sottolineano come, nonostante le promesse del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, a Bancali ancora non siano arrivati un direttore e un comandante in pianta stabile. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA