Polveri nere, discarica senza argini 

L’immagine è spettrale. La collina dei veleni sempre più alta e nera, nel proscenio di Serra Scirieddus, tra Gonnesa e Carbonia. Le polveri industriali appena giunte dal polo industriale di Portovesme sono l'ultimo grido d’allarme in una discarica dai tanti misteri e i mille pericoli. Il colpo d’occhio quando si scollina il villaggio minerario di Monti Onixeddu non ha bisogno di esperti per comprendere che quella montagna nera non ha nessun argine. Il rischio incombe su tutta la vallata, nel silenzio più assoluto di chi dovrebbe farsi carico del monitoraggio di quell’area. Nella discarica Riverso da giorni si assiste alla crescita a dismisura dei rifiuti industriali depositati sul livello superiore del compendio senza che nessun argine sia stato realizzato come, invece, dovrebbe prevedere l’innalzamento eventuale del cumulo di veleni.

Le autorizzazioni

Era lo stesso progetto di realizzazione del sesto e settimo anello, autorizzati senza troppi preamboli dalla Regione, a prevedere per ogni argine la messa in opera, sia sul piano di fondazione che sul paramento interno, di un geo-composito drenante al fine di garantire un sistema completo di filtro-dreno-protezione. L’obiettivo di un argine in quel tipo di discarica di rifiuti pericolosi e non, è proprio quello di garantire un'elevata portata idraulica a lungo termine, resistere ad elevati carichi di compressione a lungo termine, fornire un'adeguata resistenza allo scivolamento. Invece, a Serra Scirieddus non esiste nessun nuovo argine e come si può vedere dall’immagine che pubblichiamo le polveri nere sono state posizionate senza alcun contenimento con un gravissimo pericolo di “scivolamento” e dilavamento verso valle con un pericolo rilevantissimo per il fronte ambientale, prima di tutto verso Gonnesa.

I controlli

Non è la prima volta che su quell’area i controlli delle autorità competenti risultano tardivi. È il caso di palesi situazioni che appaiono palesemente in contrasto con le elementari regole di conduzione di un sito così pericoloso per l’ambiente e la salute come quello di Monte Onixeddeu. La mancata costruzione preventiva di nuovi argini della discarica indispensabili prima di procedere all’abbancamento di nuovi veleni in quell’area è la situazione più grave di questa vicenda. Una situazione che con l’autunno e l’inverno alle porte rischia di precipitare senza che nessuno sia ancora intervenuto per valutare la situazione e riscontrare le eventuali violazioni nella gestione del sito. Tutto questo dopo che nei mesi scorsi il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri aveva rilevato che le stesse pompe di eduzione dei percolati nel sottosuolo erano state sollevate impedendo un attento monitoraggio dei pericoli di inquinamento nel sottosuolo. In questo contesto si inserisce l’esposto presentato nei giorni scorsi dall’Associazione Donne Ambiente Sardegna. La denuncia, con tanto di report fotografico, è stata trasmessa al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, all’Arpas, alla Regione, alla Provincia del Sud Sardegna e ai sindaci di Gonnesa e Carbonia. Secondo l’associazione ambientalista «parrebbe che Riverso sia autorizzata a smaltire ulteriori circa 230.000 mc di rifiuti, ma solo dopo aver costruito due nuovi argini di contenimento, di cui attualmente non vi è traccia». Nell’esposto, infine, sono richiamati «la normativa specifica ed ancor prima il buon senso, impongono che prima si costruisca il contenitore (vasca di discarica) e poi lo si riempia con i rifiuti. In questo caso, negli ultimi anni, Riverso ha fatto l’esatto contrario: ha depositato i rifiuti senza costruire gli argini di contenimento (soluzione sicuramente più economica!). Come si vede bene dalle immagini allegate, ormai i rifiuti sovrastano l’ultimo argine per almeno 10 metri ed ora, su questi depositano ancora le ceneri Enel».

